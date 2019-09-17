Аксёнов призвал прекратить обсуждение идеи о втором названии Крыма

Короткая ссылка
Обсуждение идеи о переименовании Крыма необходимо прекратить, подобные инициативы неактуальны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Аксёнов призвал прекратить обсуждение идеи о втором названии Крыма
  • РИА Новости

«Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить», — написал он в Facebook.

Как отметил Аксёнов, в 2014 году Республика Крым вернулась на Родину — в Россию.

«Это название мы должны сохранить. Дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах», — добавил он.

Он подчеркнул, что необходимо «знать и чтить свою историю, в том числе помнить, как назывался полуостров в разные времена и эпохи».

«Сегодня наша цель — сделать республику процветающим и самодостаточным регионом России, а жизнь крымчан — комфортной и безопасной. Давайте заниматься делом», — заключил он.

Ранее с инициативой о введении дополнительного названия для Крыма — Таврида — выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус.

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов поддержал идею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить