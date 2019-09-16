Власти Крыма допустили введение второго названия республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида. Об этом, как пишет «Российская газета», он заявил на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды», в котором участвует делегация из Греции.

«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся ещё добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида. В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется», — сказал он.

Как отметил Мурадов, Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и «целый ряд других субъектов» применяют наряду с устоявшимся названием ещё и историческую часть.

По его словам, данный вопрос касается всей общественности республики, и если она эту идею поддержит, то инициатива сможет выйти на уровень обсуждения в Госсовете Крыма и других органах власти.

Издание уточняет, что ранее с соответствующей инициативой выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус.

В комментарии РИА Новости он отметил, что общество в Крыму пока не готово к приданию республике дополнительного названия «Таврида».

По его словам, к обсуждению инициативы были подключены в том числе историки.

«Это не тема завтрашнего дня, потому что общество ещё не готово. Надо учесть большинство мнений, обидеть кого-то тоже не хочется», — указал он.

Ранее сообщалось о прибытии 15 сентября в Крым греческой делегации.