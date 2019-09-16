Власти Крыма допустили введение второго названия республики
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- РИА Новости
«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся ещё добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида. В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется», — сказал он.
Как отметил Мурадов, Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и «целый ряд других субъектов» применяют наряду с устоявшимся названием ещё и историческую часть.
По его словам, данный вопрос касается всей общественности республики, и если она эту идею поддержит, то инициатива сможет выйти на уровень обсуждения в Госсовете Крыма и других органах власти.
Издание уточняет, что ранее с соответствующей инициативой выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус.
В комментарии РИА Новости он отметил, что общество в Крыму пока не готово к приданию республике дополнительного названия «Таврида».
По его словам, к обсуждению инициативы были подключены в том числе историки.
«Это не тема завтрашнего дня, потому что общество ещё не готово. Надо учесть большинство мнений, обидеть кого-то тоже не хочется», — указал он.
Ранее сообщалось о прибытии 15 сентября в Крым греческой делегации.