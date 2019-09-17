Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей
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Отмечается, что в доход государства обращены 1,7 тыс. объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд рублей денежного эквивалента уже отчуждённого ответчиками имущества.
В ведомстве сообщили, что «общая стоимость изымаемого имущества оценивается в 9 млрд рублей».
В июне официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что сторона обвинения потребовала изъять в доход государства имущество Постриганя на 9 млрд рублей.
Телеканал «360» сообщал, что сотрудники Генпрокуратуры России совместно со специалистами УФСБ по Москве и Московской области провели проверку доходов и расходов Постриганя.
Он был задержан в 2018 году по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2013 году он подписал акт приёмки жилого дома, построенного с многочисленными нарушениями.