Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей

Короткая ссылка
Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службы Генпрокуратуры России.
Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей
  • © администрация городского округа Клин

Отмечается, что в доход государства обращены 1,7 тыс. объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд рублей денежного эквивалента уже отчуждённого ответчиками имущества.

В ведомстве сообщили, что «общая стоимость изымаемого имущества оценивается в 9 млрд рублей».

В июне официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что сторона обвинения потребовала изъять в доход государства имущество Постриганя на 9 млрд рублей.

Телеканал «360» сообщал, что сотрудники Генпрокуратуры России совместно со специалистами УФСБ по Москве и Московской области провели проверку доходов и расходов Постриганя.

Он был задержан в 2018 году по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2013 году он подписал акт приёмки жилого дома, построенного с  многочисленными нарушениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить