Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службы Генпрокуратуры России.

Отмечается, что в доход государства обращены 1,7 тыс. объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд рублей денежного эквивалента уже отчуждённого ответчиками имущества.

В ведомстве сообщили, что «общая стоимость изымаемого имущества оценивается в 9 млрд рублей».

В июне официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что сторона обвинения потребовала изъять в доход государства имущество Постриганя на 9 млрд рублей.

Телеканал «360» сообщал, что сотрудники Генпрокуратуры России совместно со специалистами УФСБ по Москве и Московской области провели проверку доходов и расходов Постриганя.

Он был задержан в 2018 году по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2013 году он подписал акт приёмки жилого дома, построенного с многочисленными нарушениями.