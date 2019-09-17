Петербург может получить 13 млрд рублей на реализацию пяти крупных дорожных проектов

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Санкт-Петербург может получить 13 млрд рублей на реализацию пяти крупных дорожных проектов. Средства направит Министерство транспорта России с 2020 по 2024 год, сообщает kp.ru.
Петербург может получить 13 млрд рублей на реализацию пяти крупных дорожных проектов
  • РИА Новости

«Об этом сегодня было заявлено на совещании в Смольном, которое состоялось под руководством заместителя председателя правительства России Максима Акимова», — заявили в пресс-службе городского правительства.

Среди приоритетных проектов — Широтная магистраль скоростного движения, Южная широтная магистраль, Южно-Волхонская дорога, реконструкция Приморского и Петрозаводского шоссе, строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога Московского центрального кольца.

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