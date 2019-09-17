Эксперт оценил сообщения о возможных новых ограничениях на продажу спиртного
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- РИА Новости
«К потреблению это вообще никакого отношения не имеет. Ни количество торговых точек, баров, кафе или магазинов, ни время работы этих точек, ни ограничение продаж в выходные дни», — считает он.
Как напомнил Дробиз, вполне действенные нормативы были во времена СССР — полное прекращение в 23:00 продажи алкоголя и закрытие всех заведений общепита.
«Вкупе с эффективными действиями стражей порядка эти меры пресекали число дебошей и преступлений», — сказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с RT прокомментировал законопроект.