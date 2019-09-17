Эксперт оценил сообщения о возможных новых ограничениях на продажу спиртного

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Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН прокомментировал законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Эксперт оценил сообщения о возможных новых ограничениях на продажу спиртного
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«К потреблению это вообще никакого отношения не имеет. Ни количество торговых точек, баров, кафе или магазинов, ни время работы этих точек, ни ограничение продаж в выходные дни», — считает он.

Как напомнил Дробиз, вполне действенные нормативы были во времена СССР — полное прекращение в 23:00 продажи алкоголя и закрытие всех заведений общепита.

«Вкупе с эффективными действиями стражей порядка эти меры пресекали число дебошей и преступлений», — сказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с RT прокомментировал законопроект.

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