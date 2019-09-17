В Петербурге открылся Форум ректоров высших учебных заведений
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- РИА Новости
Его участниками стали представители МГУ имени Ломоносова и Пекинского университета, а также главы более 40 других вузов.
«Китай для нас — глобальный партнёр во многих сферах. Вот почему важно готовить специалистов и обмениваться опытом», — заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.
Почётные гости форума — вице-премьер России Татьяна Голикова и заместитель главы Госсовета КНР Сунь Чуньлань.
Ранее НСН сообщала, что на Московском международном форуме «Город образования» побывали свыше 150 тыс. человек.