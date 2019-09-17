В Петербурге открылся Форум ректоров высших учебных заведений

В Санкт-Петербурге открылся Форум ректоров высших учебных заведений. Он начал работу в рамках российско-китайской межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству, сообщает ФАН.

Его участниками стали представители МГУ имени Ломоносова и Пекинского университета, а также главы более 40 других вузов.

«Китай для нас — глобальный партнёр во многих сферах. Вот почему важно готовить специалистов и обмениваться опытом», — заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Почётные гости форума — вице-премьер России Татьяна Голикова и заместитель главы Госсовета КНР Сунь Чуньлань.

Ранее НСН сообщала, что на Московском международном форуме «Город образования» побывали свыше 150 тыс. человек.