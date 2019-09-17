В Краснодаре завели второе дело после гибели ребёнка от падения дерева

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю завело уголовное дело о халатности по факту гибели девочки из ясельной группы детского сада после падения на неё дерева.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заведующей дошкольным учреждением города Краснодара. Она подозревается в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть ребёнка (ч. 2 ст. 293 УК России)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, утром 9 сентября при падении дерева в детском саду в Краснодаре пострадали две двухлетние девочки и воспитатель. От полученных травм один ребёнок скончался. Вторая девочка и воспитатель были госпитализированы.

Ранее СК завёл уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ход расследования взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.