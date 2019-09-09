В Краснодаре завели дело после гибели ребёнка от падения дерева

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девочки из ясельной группы детского сада в Краснодаре после падения на неё дерева. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Как отмечается, дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ход расследования взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По данным следствия, утром 9 сентября при падении дерева в детском саду в Краснодаре пострадали две двухлетние девочки и воспитатель. От полученных травм один ребёнок скончался. Вторая девочка и воспитатель госпитализированы.

Ранее в Ростовской области начали проверку после гибели пятилетней девочки под упавшей бетонной плитой.