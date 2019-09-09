В Краснодаре завели дело после гибели ребёнка от падения дерева
- РИА Новости
Как отмечается, дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ход расследования взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По данным следствия, утром 9 сентября при падении дерева в детском саду в Краснодаре пострадали две двухлетние девочки и воспитатель. От полученных травм один ребёнок скончался. Вторая девочка и воспитатель госпитализированы.
Ранее в Ростовской области начали проверку после гибели пятилетней девочки под упавшей бетонной плитой.