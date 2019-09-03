В Ростовской области проводят проверку по факту гибели ребёнка под упавшей бетонной плитой

В Ростовской области проводят проверку по факту гибели пятилетней девочки под упавшей бетонной плитой, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По предварительной информации, днём ранее 45-летний мужчина собирал металлолом на территории бывшего колхоза в Песчанокопском районе. Вместе с ним была дочь.

Одна из плит упала на ребёнка, когда мужчина отбивал часть металлического швеллера, удерживавшего ограждения.

По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее СК завёл дело после гибели мальчика из-за падения плиты в Самаре.

URA.RU сообщало, что в Челябинске проводят проверку по факту обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов.