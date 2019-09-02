СК завёл дело после гибели мальчика из-за падения плиты в Самаре

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью ребёнка в результате падения мраморной плиты с фасада Дворца культуры в Самаре.

Об этом сообщает на своём сайте региональное управление СК.

«По факту гибели десятилетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — указывается в заявлении.

По данным следствия, 1 сентября с фасада здания Дворца культуры в Самаре облицовочная мраморная плита с высоты 1,5 метра упала на десятилетнего ребёнка. От полученных травм мальчик скончался.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске проводят проверку по факту обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов.