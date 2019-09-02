СК завёл дело после гибели мальчика из-за падения плиты в Самаре
- РИА Новости
Об этом сообщает на своём сайте региональное управление СК.
«По факту гибели десятилетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — указывается в заявлении.
По данным следствия, 1 сентября с фасада здания Дворца культуры в Самаре облицовочная мраморная плита с высоты 1,5 метра упала на десятилетнего ребёнка. От полученных травм мальчик скончался.
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