В Самаре ребёнок умер из-за обрушения плиты с Дворца культуры

В Самаре на десятилетнего ребёнка обрушилась мраморная плита с фасада Дворца культуры. Мальчик скончался в результате полученных травм.

Как информирует СУ СК по Самарской области, ЧП произошло днём 1 сентября в Кировском районе города.

«С облицовочной плиты фасада Дворца культуры, расположенного в Кировском районе города Самары, с высоты 1-1,5 метра, обрушилась мраморная плита, которая упала на 10-летнего ребёнка», — цитирует сообщение Интерфакс.

По факту произошедшего организована доследственная проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске проводят проверку по факту обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов.