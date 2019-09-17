Ульяновская чиновница извинилась за селфи в «шоколаде»

Советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере Светлана Опёнышева извинилась за селфи в «шоколадной» ванне.

«Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты», — написала Опёнышева в Facebook.

По её словам, ей жаль, что так произошло.

Чиновница отметила, что хотела лишь поделиться впечатлениями о «замечательном и недорогом отдыхе» в Азербайджане, но, «видимо, выбрала неподобающую форму».

Пользователи соцсети оставляют под постом женщины комментарии в её поддержку.

Ранее сообщалось, что в отношении Опёнышевой начата служебная проверка.

Она опубликовала в Instagram селфи с отдыха в санатории, где принимает нафталановую ванну. В подписи к снимку говорилось, что «много шоколада не бывает».

Морозов назвал такое поведение чудачеством.



