Под Смоленском погиб военнослужащий Росгвардии
- РИА Новости
«По факту травм, полученных на занятии под Смоленском двумя военнослужащими, один из которых скончался, командование Центрального округа проводит служебную проверку», — рассказал собеседник агентства.
Информации о том, что произошло, в настоящее время нет.
В конце июня в Крыму двое десантников после прыжка с парашютом приземлились на воду и погибли. Инцидент произошёл 26 июня в ходе выполнения учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым.
В пресс-службе Южного военного округа добавили, что принятые дежурной спасательной службой меры по спасению военнослужащих результатов не дали.