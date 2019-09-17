Под Смоленском погиб военнослужащий Росгвардии

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В ходе инцидента на занятиях под Смоленском двое военнослужащих Росгвардии получили травмы, один из них погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный округ Войск национальной гвардии.
Под Смоленском погиб военнослужащий Росгвардии
  • РИА Новости

«По факту травм, полученных на занятии под Смоленском двумя военнослужащими, один из которых скончался, командование Центрального округа проводит служебную проверку», — рассказал собеседник агентства.

Информации о том, что произошло, в настоящее время нет.

В конце июня в Крыму двое десантников после прыжка с парашютом приземлились на воду и погибли. Инцидент произошёл 26 июня в ходе выполнения учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым.

В пресс-службе Южного военного округа добавили, что принятые дежурной спасательной службой меры по спасению военнослужащих результатов не дали.

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