Прокуратура обжаловала решение суда по делу супругов Проказовых

Прокуратура обратилась с апелляцией на решение суда, ранее отклонившего иск о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые 27 июля пришли с ребёнком на несогласованную акцию в Москве.

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РИА Новости