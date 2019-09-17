Прокуратура обжаловала решение суда по делу супругов Проказовых
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«В Лефортовский районный суд Москвы поступило апелляционное представление Перовской межрайонной прокуратуры ВАО Москвы на решение от 2 сентября», — приводит РИА Новости слова представителя суда.
Ранее Лефортовский суд принял решение не лишать родительских прав супругов Проказовых.
Кроме того, Никулинский суд Москвы снял с рассмотрения иск прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских, которые пришли с детьми на несанкционированную акцию 3 августа.