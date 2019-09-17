Прокуратура обжаловала решение суда по делу супругов Проказовых

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Прокуратура обратилась с апелляцией на решение суда, ранее отклонившего иск о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые 27 июля пришли с ребёнком на несогласованную акцию в Москве.
Прокуратура обжаловала решение суда по делу супругов Проказовых
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«В Лефортовский районный суд Москвы поступило апелляционное представление Перовской межрайонной прокуратуры ВАО Москвы на решение от 2 сентября», — приводит РИА Новости слова представителя суда.

Ранее Лефортовский суд принял решение не лишать родительских прав супругов Проказовых

Кроме того, Никулинский суд Москвы снял с рассмотрения иск прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских, которые пришли с детьми на несанкционированную акцию 3 августа. 

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