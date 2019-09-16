В Тверской области завели дело по факту гибели подростка

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В Тверской области завели уголовное дело по факту гибели подростка, сообщает kp.ru.
В Тверской области завели дело по факту гибели подростка
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Инцидент произошёл 12 сентября на Рабочей улице в Осташкове.

Подростки гуляли по крыше одноэтажного заброшенного здания. В ходе конфликта один из них несколько раз ударил второго. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался.

Подозреваемый по ходатайству старшего следователя Осташковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по региону заключён под стражу сроком на два месяца. Он состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, не учится и не работает.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае перед судом предстанет подросток по делу о нанесении тяжкого вреда здоровью.

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