В Саратове прошла церемония закрытия чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

В Саратове прошла торжественная церемония закрытия чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, сообщает областное Министерство молодёжной политики и спорта на своём сайте.

Первое место на чемпионате среди мужчин заняли представители России, второе — Казахстан, а третье — Чехия. Среди женщин чемпионом также стала Россия, второе место заняла Чехия, а третье — Белоруссия.

«Неделю город жил чемпионатом, только на открытии присутствовало более 10 тыс. человек. Уверен, в мировом спортивном календаре это событие оставит особый след», — заявил губернатор Валерий Радаев.

Со своей стороны, первый замглавы МЧС России, президент Международной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян сказал, что соревнования прошли на высочайшем уровне.

Также состоялась церемония передачи флага организаторам чемпионата 2020 года, который состоится в Казахстане.

Ранее сообщалось, что в качестве наблюдателей в Саратове находились представители спортивных федераций пожарных Индии и Италии.