В Саратове открылся чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

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На стадионе «Локомотив» в Саратове открыли чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту.
В Саратове открылся чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту
  • © МЧС России

В течение недели 600 спортсменов и делегатов более чем из 20 стран будут бороться за медали.

«Соревнования среди пожарных и спасателей — это не только спорт, но и важнейший элемент подготовки специалистов. В спортивной борьбе закаляется характер, воспитывается командный дух и прививается готовность бороться за результат», — заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

Он выразил уверенность, что чемпионат пройдёт на высоком уровне.

Впервые на соревнования приехали спортсмены из Китая.

Как передаёт «Российская газета», в качестве наблюдателей в Саратове находятся представители спортивных федераций пожарных Индии и Италии.

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