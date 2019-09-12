В Саратове открылся чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

На стадионе «Локомотив» в Саратове открыли чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту.

В течение недели 600 спортсменов и делегатов более чем из 20 стран будут бороться за медали.

«Соревнования среди пожарных и спасателей — это не только спорт, но и важнейший элемент подготовки специалистов. В спортивной борьбе закаляется характер, воспитывается командный дух и прививается готовность бороться за результат», — заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

Он выразил уверенность, что чемпионат пройдёт на высоком уровне.

Впервые на соревнования приехали спортсмены из Китая.

Как передаёт «Российская газета», в качестве наблюдателей в Саратове находятся представители спортивных федераций пожарных Индии и Италии.