В Саратове открылся чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту
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В течение недели 600 спортсменов и делегатов более чем из 20 стран будут бороться за медали.
«Соревнования среди пожарных и спасателей — это не только спорт, но и важнейший элемент подготовки специалистов. В спортивной борьбе закаляется характер, воспитывается командный дух и прививается готовность бороться за результат», — заявил глава МЧС Евгений Зиничев.
Он выразил уверенность, что чемпионат пройдёт на высоком уровне.
Впервые на соревнования приехали спортсмены из Китая.
Как передаёт «Российская газета», в качестве наблюдателей в Саратове находятся представители спортивных федераций пожарных Индии и Италии.