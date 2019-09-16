В Омской области перед судом предстанут обвиняемые в сбыте наркотиков
- РИА Новости
Два «закладчика» были задержаны на выходе из подъезда многоэтажного дома. Ещё двое находились в автомобиле.
При задержании изъято несколько граммов реагента, предназначенного для изготовления 7 тыс. разовых доз наркосинтетики.
Как выяснилось, организатор открыл интернет-магазин, чтобы распространять реагенты.
Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что под Севастополем пресекли работу цеха по производству наркотиков.