В Омской области перед судом предстанут обвиняемые в сбыте наркотиков

В Омской области в суд направлено уголовное дело против четырёх местных жителей, обвиняемых в сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

Два «закладчика» были задержаны на выходе из подъезда многоэтажного дома. Ещё двое находились в автомобиле.

При задержании изъято несколько граммов реагента, предназначенного для изготовления 7 тыс. разовых доз наркосинтетики.

Как выяснилось, организатор открыл интернет-магазин, чтобы распространять реагенты.

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что под Севастополем пресекли работу цеха по производству наркотиков.