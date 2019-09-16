В Удмуртии рассказали об итогах проверки законности оказания платных услуг в учреждениях Минздрава

Государственный контрольный комитет Удмуртии проверил законность оказания платных услуг в учреждениях регионального Минздрава, сообщает интернет-издание «Сусанин».

Как заявил аудитор контроля расходов на общегосударственные вопросы и в социальной сфере Айрат Аков, за 2016—2018 годы выявлены нарушения на 68 млн рублей.

«Более 9,7 млн рублей составили доходы учреждений от необоснованного предоставления платных стационарных услуг на бесплатных койках. Приём платных пациентов вёлся в общем потоке. В РКБ и Сарапульской поликлинике выявлены факты навязывания платных услуг, повлёкшие получение доходов на сумму около 700 тыс. рублей», — рассказал он.

Со своей стороны, глава комитета Борис Сарнаев потребовал, чтобы через месяц министерство подготовило ответ с принятыми мерами.

Представители прокуратуры сообщили, что «по этому вопросу тоже начнут проверку».

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