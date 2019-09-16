В Ленобласти завели дело по факту ДТП, в котором погибла трёхлетняя девочка

В Ленинградской области завели уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла трёхлетняя девочка, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Авария произошла утром в воскресенье, 15 сентября, на 13-м километре трассы Кемполово — Выра — Тосно — Шапки.

43-летний водитель Kia Rio выехал в кювет и врезался в дерево. В машине также находился малолетний ребёнок, который скончался на месте. Мужчина госпитализирован.

Дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли два человека, в том числе подросток.