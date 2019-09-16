В Ленобласти завели дело по факту ДТП, в котором погибла трёхлетняя девочка

Короткая ссылка
В Ленинградской области завели уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла трёхлетняя девочка, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
В Ленобласти завели дело по факту ДТП, в котором погибла трёхлетняя девочка
  • РИА Новости

Авария произошла утром в воскресенье, 15 сентября, на 13-м километре трассы Кемполово — Выра — Тосно — Шапки.

43-летний водитель Kia Rio выехал в кювет и врезался в дерево. В машине также находился малолетний ребёнок, который скончался на месте. Мужчина госпитализирован.

Дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли два человека, в том числе подросток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить