В Курганской области отстранили от работы заведующую детсадом, обвиняемую в присвоении

В Шадринске отстранили от работы заведующую детсадом, против которой в августе завели уголовное дело. Она обвиняется в присвоении 86 тыс. рублей, принадлежащих городскому отделу образования. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Курганской области.

При вынесении решения Шадринский районный суд учитывал, что, занимая должность, женщина может препятствовать расследованию, в том числе влиять на подчинённых и на их показания.

На время отстранения заведующей будут выплачивать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Благовещенске организовали проверку по факту падения штукатурки на воспитанников детского сада.