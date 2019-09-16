В Курганской области отстранили от работы заведующую детсадом, обвиняемую в присвоении
- РИА Новости
При вынесении решения Шадринский районный суд учитывал, что, занимая должность, женщина может препятствовать расследованию, в том числе влиять на подчинённых и на их показания.
На время отстранения заведующей будут выплачивать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Благовещенске организовали проверку по факту падения штукатурки на воспитанников детского сада.