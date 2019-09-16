В Курганской области отстранили от работы заведующую детсадом, обвиняемую в присвоении

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В Шадринске отстранили от работы заведующую детсадом, против которой в августе завели уголовное дело. Она обвиняется в присвоении 86 тыс. рублей, принадлежащих городскому отделу образования. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Курганской области.
В Курганской области отстранили от работы заведующую детсадом, обвиняемую в присвоении
  • РИА Новости

При вынесении решения Шадринский районный суд учитывал, что, занимая должность, женщина может препятствовать расследованию, в том числе влиять на подчинённых и на их показания.

На время отстранения заведующей будут выплачивать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Благовещенске организовали проверку по факту падения штукатурки на воспитанников детского сада.

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