Международный арбитраж согласился изучить доводы России по «ПриватБанку»

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Международный арбитражный трибунал 12 сентября согласился рассмотреть доводы российской стороны о том, что украинский «ПриватБанк» незаконно приобрёл активы в Крыму. Об этом сообщает Министерство юстиции России. 
Международный арбитраж согласился изучить доводы России по «ПриватБанку»
  • Reuters

В сообщении на сайте ведомства указано, что данные о том, что Постоянная палата арбитражного суда в Гааге «полностью отказала» Москве в пересмотре решения относительно юрисдикции и ответственности России по иску «ПриватБанка», являются искажёнными.

«12 сентября 2019 года международный арбитражный трибунал согласился рассмотреть доводы России о незаконном приобретении «ПриватБанком» активов в Крыму», — заявили в ведомстве.

Указывается, что арбитры разрешили российской стороне представить доказательства того, что банк, который находился под контролем украинского предпринимателя Игоря Коломойского, «являлся незаконным владельцем имущества, которое, по утверждениям истца, было экспроприировано».

Ранее «ПриватБанк» заявил, что суд отказал России в пересмотре юрисдикции иска.

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