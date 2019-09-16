В Крыму спасли пожилого москвича, сорвавшегося с обрыва

В Крыму спасли пожилого жителя Москвы, сорвавшегося с обрыва.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

Пострадавшего с многочисленными переломами нашли в ущелье Шайтан-Дере на средней площадке в ложбине глубиной около восьми метров.

«Спасатели уложили мужчину на носилки с вакуумным матрасом и наложили ему воротник Шанца. По установленной переправе пострадавшего эвакуировали с труднодоступного места и передали медикам для дальнейшей госпитализации», — заявил глава ведомства Сергей Шахов.

Информация об исчезновении москвича поступила в субботу, 14 сентября, около 18:00. Спасатели обследовали туристическую тропу горы Сокол. Поиски были остановлены с наступлением темноты и возобновлены утром в воскресенье, 15 сентября. Мужчину нашли в 09:15.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Крыму спасли семью с детьми в Чёрном море.