Десантирование бронетехники с экипажем внутри проведут в рамках учений «Центр-2019»

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В рамках учений «Центр-2019» пройдёт десантирование БМД-4М с экипажем внутри, сообщает телеканал «Звезда».
Десантирование бронетехники с экипажем внутри проведут в рамках учений «Центр-2019»
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Об этом заявил генеральный директор Московского конструкторско-производственного комплекса «Универсал» холдинга «Технодинамика» (входит в «Ростех») Иван Андросов.

По его словам, будет задействована и парашютная бесплатформенная система ПДС-950У.

Также стало известно об учениях кораблей Черноморского флота, в которых участвуют фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Мираж», морские тральщики «Турбинист», «Вице-адмирал Захарьин» и «Железняков», сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

На начальном этапе экипажи фрегата и МРК отработали действия по экстренному приготовлению к бою и походу, выход из пункта базирования, переход в районы рассредоточения и организацию всех видов охраны и обороны на незащищённом рейде.

Со своей стороны, экипажи тральщиков выполнили постановку учебно-практических мин и их выборку с использованием различных видов тралов.

Учения проводятся до конца недели.

Ранее сообщалось, что подразделения морской пехоты и армейского корпуса ЧФ подняты по тревоге для проведения двусторонних учений по захвату и обороне морского побережья.

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