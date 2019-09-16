Десантирование бронетехники с экипажем внутри проведут в рамках учений «Центр-2019»
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Об этом заявил генеральный директор Московского конструкторско-производственного комплекса «Универсал» холдинга «Технодинамика» (входит в «Ростех») Иван Андросов.
По его словам, будет задействована и парашютная бесплатформенная система ПДС-950У.
Также стало известно об учениях кораблей Черноморского флота, в которых участвуют фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Мираж», морские тральщики «Турбинист», «Вице-адмирал Захарьин» и «Железняков», сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
На начальном этапе экипажи фрегата и МРК отработали действия по экстренному приготовлению к бою и походу, выход из пункта базирования, переход в районы рассредоточения и организацию всех видов охраны и обороны на незащищённом рейде.
Со своей стороны, экипажи тральщиков выполнили постановку учебно-практических мин и их выборку с использованием различных видов тралов.
Учения проводятся до конца недели.
Ранее сообщалось, что подразделения морской пехоты и армейского корпуса ЧФ подняты по тревоге для проведения двусторонних учений по захвату и обороне морского побережья.