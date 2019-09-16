В Краснодарском крае проводят проверку по факту взрыва газового баллона в автомобиле

В Тихорецке организовали проверку по факту взрыва газового баллона в автомобиле, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошёл 15 сентября на Ленинградской улице.

По предварительной информации, в ВАЗ-2109, где находилась семья с двумя маленькими детьми, произошло возгорание, после чего взорвался газовый баллон. Пожарных вызвали очевидцы. Супруги и их дети госпитализированы.

Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, информация о пожаре поступила в 12:27. Горело два автомобиля. Также повреждена крыша магазина.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать бытовой газ в жилом доме.