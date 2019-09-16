СМИ: Рынок агрегаторов такси в России вырос на 100% за год

Рынок агрегаторов такси в России вырос на 100% за год. Если в 2017 году он оценивался в 146,8 млрд рублей, то в 2018-м — в 290,5 млрд. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Discovery Research Group.

За первые полгода 2019-го объём рынка достиг 174,15 млрд рублей. При сохранении такой динамики по итогам года он может вырасти ещё на 20%.

Доля объединённой компании «Яндекс.Такси» и Uber в первые шесть месяцев достигла 46,7%, «Везёт» — 24,1%, Gett — 9,7%, «Максим» — 5,6%, «Ситимобил» — 1,6%.

В «Яндекс.Такси» заявили, что им неизвестны методика и источники исследования и «объективный анализ рынка требует верификации данных в разных независимых источниках».

Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем покупать и использовать личный автомобиль.