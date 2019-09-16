Дело о пожаре в Красноярске передано в центральный аппарат СК
«Уголовное дело о гибели восьми человек при пожаре в Красноярске для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат ведомства», — сказала она.
На место направлены следователи-криминалисты.
Пожар произошёл вечером 15 сентября на третьем этаже дома на улице Гусарова. Погибли четверо детей и четверо взрослых.
Возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности. В качестве приоритетной версии рассматривается короткое замыкание.