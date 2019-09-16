Дело о пожаре в Красноярске передано в центральный аппарат СК

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Уголовное дело о пожаре с восемью погибшими в Красноярске по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Дело о пожаре в Красноярске передано в центральный аппарат СК

«Уголовное дело о гибели восьми человек при пожаре в Красноярске для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат ведомства», — сказала она.

На место направлены следователи-криминалисты.

Пожар произошёл вечером 15 сентября на третьем этаже дома на улице Гусарова. Погибли четверо детей и четверо взрослых.

Возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности. В качестве приоритетной версии рассматривается короткое замыкание. 

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