Дело о пожаре в Красноярске передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело о пожаре с восемью погибшими в Красноярске по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Уголовное дело о гибели восьми человек при пожаре в Красноярске для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат ведомства», — сказала она.

На место направлены следователи-криминалисты.

Пожар произошёл вечером 15 сентября на третьем этаже дома на улице Гусарова. Погибли четверо детей и четверо взрослых.

Возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности. В качестве приоритетной версии рассматривается короткое замыкание.