Три человека в машине утонули в реке на Урале
- РИА Новости
По данным спасательного ведомства, в автомобиле находились пять человек, двое из них смогли самостоятельно выбраться из тонущего автомобиля.
«Утонувший автомобиль с телами трёх погибших мужчин из воды извлекали водолазы Аварийно-спасательной службы города Лесного и пожарные 167-й пожарно-спасательной части города Нижняя Тура», — сообщили в МЧС.
Отмечается, что для извлечения автомобиля из воды понадобилось более двух часов.
Следственные органы устанавливают подробности ЧП.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли два человека, в том числе подросток.