Три человека в машине утонули в реке на Урале

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В Свердловской области три человека погибли во время попытки пересечь реку Ис на автомобиле УАЗ. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Три человека в машине утонули в реке на Урале
  • РИА Новости

По данным спасательного ведомства, в автомобиле находились пять человек, двое из них смогли самостоятельно выбраться из тонущего автомобиля.

«Утонувший автомобиль с телами трёх погибших мужчин из воды извлекали водолазы Аварийно-спасательной службы города Лесного и пожарные 167-й пожарно-спасательной части города Нижняя Тура», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что для извлечения автомобиля из воды понадобилось более двух часов. 

Следственные органы устанавливают подробности ЧП.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли два человека, в том числе подросток.

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