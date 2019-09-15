Три человека в машине утонули в реке на Урале

В Свердловской области три человека погибли во время попытки пересечь реку Ис на автомобиле УАЗ. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

По данным спасательного ведомства, в автомобиле находились пять человек, двое из них смогли самостоятельно выбраться из тонущего автомобиля.

«Утонувший автомобиль с телами трёх погибших мужчин из воды извлекали водолазы Аварийно-спасательной службы города Лесного и пожарные 167-й пожарно-спасательной части города Нижняя Тура», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что для извлечения автомобиля из воды понадобилось более двух часов.

Следственные органы устанавливают подробности ЧП.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли два человека, в том числе подросток.