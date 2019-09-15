Полиция задержала двух пассажирок рейса Симферополь — Москва

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В московском аэропорту Шереметьево полицейские задержали двух женщин, которые распивали алкоголь на борту самолёта рейса Симферополь — Москва.
Полиция задержала двух пассажирок рейса Симферополь — Москва
  • © Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по ЦФО.

«Сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту «Шереметьево» в дежурную часть доставлены две пассажирки с рейса Симферополь — Москва за распитие спиртных напитков на борту воздушного судна», — заявили в полиции.

Отмечается, что женщины были оштрафованы по статье административного кодекса о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее URA.RU передавало, что суд в Екатеринбурге вынес приговор 22-летней жительнице Москвы за дебош на борту самолёта.

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