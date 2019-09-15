Полиция задержала двух пассажирок рейса Симферополь — Москва
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по ЦФО.
«Сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту «Шереметьево» в дежурную часть доставлены две пассажирки с рейса Симферополь — Москва за распитие спиртных напитков на борту воздушного судна», — заявили в полиции.
Отмечается, что женщины были оштрафованы по статье административного кодекса о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.
Ранее URA.RU передавало, что суд в Екатеринбурге вынес приговор 22-летней жительнице Москвы за дебош на борту самолёта.