Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провёл учения в Средиземноморье

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провёл учения по противоподводно-диверсионной обороне в Средиземном море.

По данным пресс-службы Северного флота, это происходило во время пополнения запасов топлива от среднего морского танкера «Вязьма».

«Во время заправки, которая продлилась несколько часов, североморцы провели учение по противоподводно-диверсионной обороне отряда кораблей и судов обеспечения при стоянке на незащищённом рейде с выполнением профилактического гранатометания», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Мероприятия проводились в международных водах Средиземного моря.

Ранее сообщалось, что корабельная ударная группа Балтийского флота в ходе плановых учений выполнила ракетные стрельбы по кораблям условного противника.