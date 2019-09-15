Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провёл учения в Средиземноморье

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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провёл учения по противоподводно-диверсионной обороне в Средиземном море.
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провёл учения в Средиземноморье
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По данным пресс-службы Северного флота, это происходило во время пополнения запасов топлива от среднего морского танкера «Вязьма». 

«Во время заправки, которая продлилась несколько часов, североморцы провели учение по противоподводно-диверсионной обороне отряда кораблей и судов обеспечения при стоянке на незащищённом рейде с выполнением профилактического гранатометания», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Мероприятия проводились в международных водах Средиземного моря. 

Ранее сообщалось, что корабельная ударная группа Балтийского флота в ходе плановых учений выполнила ракетные стрельбы по кораблям условного противника.

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