СК начал проверку из-за пропажи вертолёта в Якутии

Следователи организовали проверку в связи с исчезновением вертолёта в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Уточняется, что 13 сентября в 18:00 по местному времени вертолёт, принадлежащий ООО «Маяк», вылетел для перевозки рыбы по маршруту, после чего перестал выходить на связь.

«На борту вертолёта находились пилот и два пассажира. Следственными органами... начата доследственная проверка по факту исчезновения вертолёта», — указано в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что в Оймяконском улусе Якутии ведут поиски пропавшего вертолёта Eurocopter, принадлежащего добывающему предприятию.