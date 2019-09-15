СК начал проверку из-за пропажи вертолёта в Якутии

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Следователи организовали проверку в связи с исчезновением вертолёта в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
СК начал проверку из-за пропажи вертолёта в Якутии
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Уточняется, что 13 сентября в 18:00 по местному времени вертолёт, принадлежащий ООО «Маяк», вылетел для перевозки рыбы по маршруту, после чего перестал выходить на связь. 

«На борту вертолёта находились пилот и два пассажира. Следственными органами... начата доследственная проверка по факту исчезновения вертолёта», — указано в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что в Оймяконском улусе Якутии ведут поиски пропавшего вертолёта Eurocopter, принадлежащего добывающему предприятию.

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