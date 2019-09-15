В Кемерове при пожаре пострадали двое детей

В Рудничном районе Кемерова произошёл пожар в частном доме, пострадали семимесячный и трёхлетний мальчики.

«С места пожара были госпитализированы двое мальчиков, одному из которых семь месяцев, второму — 2 года 11 месяцев. Оба сейчас находятся в больнице из-за полученных ими ожогов», — приводит Интерфакс слова источника в экстренных службах города.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за нарушения эксплуатации электроприборов.

Ранее в Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели двух малолетних детей при пожаре в квартире жилого дома в посёлке Нейво-Рудянка Кировградского городского округа.