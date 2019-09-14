На Урале возбудили дело по факту гибели двух детей при пожаре в доме

В Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели двух малолетних детей при пожаре в квартире жилого дома в посёлке Нейво-Рудянка Кировградского городского округа.

Об этом сообщили в главке регионального Следственного комитета России.

«Для того чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному сообщению... возбуждено уголовное дело... причинение смерти по неосторожности двум лицам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи проводят допрос свидетелей и готовят комплекс экспертиз для выяснения точной причины смерти детей, установления очага и причины возгорания.

Кроме того, выясняются условия, в которых проживала семья.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправности бытового обогревателя.

Утром 14 сентября в двухэтажном двухподъездном доме в посёлке Нейво-Рудянка Свердловской области произошёл пожар, в результате которого погибли две девочки 2016 и 2017 годов рождения. Их мать была госпитализирована.

В феврале «Утро.ру» передавало, что в Кемеровской области возбудили дело после гибели двух детей при пожаре в частном доме.