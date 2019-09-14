В Свердловской области при пожаре в жилом доме погибли двое детей

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При пожаре в квартире жилого дома в посёлке Нейво-Рудянка Кировградского городского округа Свердловской области погибли двое малолетних детей, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
В Свердловской области при пожаре в жилом доме погибли двое детей
  • РИА Новости

«Сегодня утром произошёл пожар в двухэтажном двухподъездном муниципальном жилом доме по ул. Молодцова в пос. Нейво-Рудянке... Из задымлённой квартиры пожарные вынесли двух детей: девочек 2016 и 2017 годов рождения, спасти детей не удалось», — говорится в сообщении.

Уточняется, что девочки погибли в результате отравления продуктами горения.

По предварительным данным, пожар на площади 5 кв. м возник в квартире на первом этаже: горели личные вещи.

В результате пожара пострадала мать детей, её доставили в центральную городскую больницу Кировграда.

Ранее сообщалось, что пожарные вынесли троих детей из горевшей в центре Москвы квартиры.

«Вечерняя Москва» также передавала, что из горящей квартиры в Бутырском районе столицы спасли женщину с ребёнком.

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