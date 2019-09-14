Москва и Всемирная туристская организация ООН подписали меморандум

Короткая ссылка
Представители Москвы и Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) подписали меморандум о взаимопонимании, который подтверждает статус Москвы как участника организации.
Москва и Всемирная туристская организация ООН подписали меморандум
  • © Ростуризм

Об этом сообщила глава городского комитета по туризму Екатерина Проничева.

Подписание документа состоялось 14 сентября в рамках Московской выездной программы 23-й сессии Генассамблеи UNWTO.

«Это официальный документ о взаимопонимании, подтверждающий статус Москвы как участника UNWTO. UNWTO — это 158 стран, большое количество международных организаций», — цитирует её РИА Новости

По словам Проничевой, подписание меморандума даст дипломатическую возможность контактировать с указанными организациями напрямую при поддержке UNWTO.

Ранее Россия стала страной — председателем 23-й Генеральной ассамблеи UNWTO.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить