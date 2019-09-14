Москва и Всемирная туристская организация ООН подписали меморандум
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Об этом сообщила глава городского комитета по туризму Екатерина Проничева.
Подписание документа состоялось 14 сентября в рамках Московской выездной программы 23-й сессии Генассамблеи UNWTO.
«Это официальный документ о взаимопонимании, подтверждающий статус Москвы как участника UNWTO. UNWTO — это 158 стран, большое количество международных организаций», — цитирует её РИА Новости.
По словам Проничевой, подписание меморандума даст дипломатическую возможность контактировать с указанными организациями напрямую при поддержке UNWTO.
Ранее Россия стала страной — председателем 23-й Генеральной ассамблеи UNWTO.