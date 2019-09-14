Восемь человек пострадали при столкновении машины с лосем под Пензой
- © Иллюстрация РИА Новости
Авария произошла вечером 13 сентября на автодороге Нижний Новгород — Саратов.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Alphard допустил наезд на лося, после чего съехал в кювет и опрокинулся», — указано в сообщении.
Пострадали водитель и семь пассажиров, их госпитализировали. ГИБДД начало проверку по факту произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.