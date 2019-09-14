Восемь человек пострадали при столкновении машины с лосем под Пензой

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В Малосердобинском районе Пензенской области в результате столкновения автомобиля с лосем пострадали восемь человек. Об этом информирует пресс-служба управления ГИБДД.
Восемь человек пострадали при столкновении машины с лосем под Пензой
  • © Иллюстрация РИА Новости

Авария произошла вечером 13 сентября на автодороге Нижний Новгород — Саратов.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Alphard допустил наезд на лося, после чего съехал в кювет и опрокинулся», — указано в сообщении.

Пострадали водитель и семь пассажиров, их госпитализировали. ГИБДД начало проверку по факту произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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