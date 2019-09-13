Ростовская область и Коми заключили соглашение о сотрудничестве

Ростовская область и Республика Коми заключили соглашение о взаимодействии в сфере науки, образования и социальной защиты, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на областное правительство.

Как заявил губернатор Василий Голубев, обе стороны заинтересованы в двухстороннем сотрудничестве.

«Для нас это событие. Мы сегодня начинаем новое движение в виде комплексного развития сотрудничества между Республикой Коми и Ростовской областью. Здесь достаточно большое количество направлений, которые мы бы хотели усилить», — сказал, со своей стороны, глава республики Сергей Гапликов.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области и ЯНАО договорились о развитии сотрудничества.