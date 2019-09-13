Ростовская область и Коми заключили соглашение о сотрудничестве
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Как заявил губернатор Василий Голубев, обе стороны заинтересованы в двухстороннем сотрудничестве.
«Для нас это событие. Мы сегодня начинаем новое движение в виде комплексного развития сотрудничества между Республикой Коми и Ростовской областью. Здесь достаточно большое количество направлений, которые мы бы хотели усилить», — сказал, со своей стороны, глава республики Сергей Гапликов.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области и ЯНАО договорились о развитии сотрудничества.