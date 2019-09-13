В Крыму планируют усилить меры безопасности на пляжах в шторм

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В Крыму планируют усилить меры безопасности на пляжах в ветреную и штормовую погоду, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу республиканского Минкурортов.
В Крыму планируют усилить меры безопасности на пляжах в шторм
  • РИА Новости

Как пояснили в ведомстве, администрации населённых пунктов и арендаторы пляжных территорий должны организовать дежурство матросов-спасателей на постах-вышках, а также своевременно вывешивать красный флаг на мачтах и оповещать посетителей пляжей о запрете купания.

Кроме того, в министерстве напомнили о необходимости убирать пляжные территории от мусора, выброшенного штормом.

Спасатели, со своей стороны, призвали не купаться при волнении моря или в местах сильного прибоя.

Ранее URA.RU сообщало, что в Керчи организовали проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море.

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