В Крыму планируют усилить меры безопасности на пляжах в шторм
- РИА Новости
Как пояснили в ведомстве, администрации населённых пунктов и арендаторы пляжных территорий должны организовать дежурство матросов-спасателей на постах-вышках, а также своевременно вывешивать красный флаг на мачтах и оповещать посетителей пляжей о запрете купания.
Кроме того, в министерстве напомнили о необходимости убирать пляжные территории от мусора, выброшенного штормом.
Спасатели, со своей стороны, призвали не купаться при волнении моря или в местах сильного прибоя.
Ранее URA.RU сообщало, что в Керчи организовали проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море.