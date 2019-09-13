В Госдуме прокомментировали предложение ослабить запрет на рекламу пива в России
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Как считает парламентарий, это «шаг назад».
«Мы вроде бы делаем шаги к тому, чтобы россияне меньше пили и были более здоровыми. А тут опять реклама, опять назойливое предложение вина и пива. Это очень плохо», — пояснил он.
Ранее начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин сказал, что пиво должно идти рядом с вином в сфере рекламирования и надо ослабить запретные ограничения по этому направлению.