В Госдуме прокомментировали предложение ослабить запрет на рекламу пива в России

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с ФАН прокомментировал предложение ослабить запрет на рекламу пива и отечественного вина в России.
В Госдуме прокомментировали предложение ослабить запрет на рекламу пива в России
  • ©Friso Gentsch/dpa
  • globallookpress.com

Как считает парламентарий, это «шаг назад».

«Мы вроде бы делаем шаги к тому, чтобы россияне меньше пили и были более здоровыми. А тут опять реклама, опять назойливое предложение вина и пива. Это очень плохо», — пояснил он.

Ранее начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин сказал, что пиво должно идти рядом с вином в сфере рекламирования и надо ослабить запретные ограничения по этому направлению.

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