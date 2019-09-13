Путин поручил утвердить проект развития территорий Байкальского ЦБК

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Президент России Владимир Путин поручил утвердить проект развития территорий находящегося в процедуре банкротства Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Путин поручил утвердить проект развития территорий Байкальского ЦБК
  • © Николай Рютин
  • РИА Новости

«Правительству России, правительству Иркутской области совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ в целях ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»... утвердить перспективный проект развития территорий находящегося в процедуре банкротства ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Также Путин поручил правительству России, Иркутской области и ВЭБ.РФ выбрать лучшие мировые практики по утилизации отходов деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Кроме того, Путин поручил правительству до 1 января начать реализацию мер по сохранению и воспроизводству уникальных водных биологических ресурсов на Байкале.

Построенный в 1960-х годах комбинат считался крупнейшим источником загрязнения Байкала. В 2013 году основное производство на нём было остановлено

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