СМИ сообщили о последствиях паводка в Приангарье для экосистемы Байкала
По данным издания, наибольшую угрозу для озера представляет Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который был закрыт в 2013 году.
По словам директора Лимнологического института СО РАН Андрея Федотова, органические отходы от деятельности предприятия до сих пор хранятся в огромных ямах (картах), расположенных на южном побережье Байкала. Отмечается, что эти отходы состоят из золы, а также вещества шлам-лигнин.
Эти карты заполнены почти до краев, поэтому увеличение объёма осадков, и, как следствие, увеличение уровня поверхностных вод может привести к попаданию отходов в воды Байкала.
Как отмечает издание, от чрезмерного хлорирования в самом большом озере планеты погибнет зоопланктон, что повлечёт за собой разрушение пищевой цепочки байкальской экосистемы.
Ранее южные районы Иркутской области оказались в зоне подтопления из-за подъёма уровня воды в реках, вызванного продолжительными ливнями. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько дней дожди в регионе продолжатся, а стабилизируется ситуация только после 2 августа.
Паводок в Иркутской области начался 25 июня на фоне сильных дождей. Наводнение затронуло 10,8 тыс. жилых домов в 109 населённых пунктах. Из-за стихии погибли 25 человек, ещё семеро пропали без вести.
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