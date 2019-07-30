СМИ сообщили о последствиях паводка в Приангарье для экосистемы Байкала

В результате повторного наводнения в Иркутской области в Байкал уже в ближайшее время могут попасть вещества, которые способны уничтожить экосистему озера. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, наибольшую угрозу для озера представляет Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который был закрыт в 2013 году.

По словам директора Лимнологического института СО РАН Андрея Федотова, органические отходы от деятельности предприятия до сих пор хранятся в огромных ямах (картах), расположенных на южном побережье Байкала. Отмечается, что эти отходы состоят из золы, а также вещества шлам-лигнин.

Эти карты заполнены почти до краев, поэтому увеличение объёма осадков, и, как следствие, увеличение уровня поверхностных вод может привести к попаданию отходов в воды Байкала.

Как отмечает издание, от чрезмерного хлорирования в самом большом озере планеты погибнет зоопланктон, что повлечёт за собой разрушение пищевой цепочки байкальской экосистемы.

Ранее южные районы Иркутской области оказались в зоне подтопления из-за подъёма уровня воды в реках, вызванного продолжительными ливнями. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько дней дожди в регионе продолжатся, а стабилизируется ситуация только после 2 августа.

Паводок в Иркутской области начался 25 июня на фоне сильных дождей. Наводнение затронуло 10,8 тыс. жилых домов в 109 населённых пунктах. Из-за стихии погибли 25 человек, ещё семеро пропали без вести.

Подробнее — в материале RT.