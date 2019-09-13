В Свердловской области вынесли приговор по делу о смертельном ДТП

В Свердловской области вынесли приговор в отношении жителя Краснотурьинска по делу о смертельном ДТП, сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Установлено, что днём 24 июня 2019 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подъезжал к железнодорожному переезду с превышением скорости. В это же время по обочине дороги шёл пешеход.

Водитель не справился с управлением и совершил наезд. Пострадавший погиб.

Суд приговорил обвиняемого к четырём годам колонии-поселения. Мужчина также лишён права управления автомобилем на три года. Его обязали выплатить миллион рублей компенсации родственнице погибшего.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов.