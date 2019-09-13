Колокольцев представил личному составу нового главу МВД по Крыму
- РИА Новости
Присутствовали глава региона Сергей Аксёнов, руководящий состав республиканского МВД и территориальных органов на районном уровне, представители ветеранской организации и Общественного совета при МВД по Республике Крым.
Как заявил Колокольцев, Каранда имеет большой опыт управленческой работы.
«Это грамотный и принципиальный руководитель, внимательный, ответственный — настоящий профессионал», — цитирует Колокольцева сайт МВД России.
Ранее сообщалось, что Колокольцев провёл встречу с министром по делам инфраструктуры Швеции Тумасом Энерутом.