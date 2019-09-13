Колокольцев представил личному составу нового главу МВД по Крыму

Глава МВД России Владимир Колокольцев представил личному составу министра внутренних дел по Республике Крым Павла Каранду, назначенного на этот пост указом президента от 7 сентября.

РИА Новости

Присутствовали глава региона Сергей Аксёнов, руководящий состав республиканского МВД и территориальных органов на районном уровне, представители ветеранской организации и Общественного совета при МВД по Республике Крым. Как заявил Колокольцев, Каранда имеет большой опыт управленческой работы. «Это грамотный и принципиальный руководитель, внимательный, ответственный — настоящий профессионал», — цитирует Колокольцева сайт МВД России. Ранее сообщалось, что Колокольцев провёл встречу с министром по делам инфраструктуры Швеции Тумасом Энерутом.