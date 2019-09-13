Колокольцев представил личному составу нового главу МВД по Крыму

Короткая ссылка
Глава МВД России Владимир Колокольцев представил личному составу министра внутренних дел по Республике Крым Павла Каранду, назначенного на этот пост указом президента от 7 сентября.
Колокольцев представил личному составу нового главу МВД по Крыму
  • РИА Новости

Присутствовали глава региона Сергей Аксёнов, руководящий состав республиканского МВД и территориальных органов на районном уровне, представители ветеранской организации и Общественного совета при МВД по Республике Крым.

Как заявил Колокольцев, Каранда имеет большой опыт управленческой работы.

«Это грамотный и принципиальный руководитель, внимательный, ответственный — настоящий профессионал», — цитирует Колокольцева сайт МВД России.

Ранее сообщалось, что Колокольцев провёл встречу с министром по делам инфраструктуры Швеции Тумасом Энерутом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить