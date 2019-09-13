В ДТП под Тулой пострадали двое полицейских

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В Тульской области автомобиль ДПС столкнулся с иномаркой, пострадали четыре человека, включая двоих полицейских.
В ДТП под Тулой пострадали двое полицейских
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«По предварительным данным, водитель Nissan Almera не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ДПС», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления МВД.

Один из полицейских находится в тяжёлом состоянии, ему проведена операция.

Ранее сообщалось, что в Москве во время преследования со стороны полицейских водитель врезался в патрульную машину ДПС.

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