В ДТП под Тулой пострадали двое полицейских
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- РИА Новости
«По предварительным данным, водитель Nissan Almera не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ДПС», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления МВД.
Один из полицейских находится в тяжёлом состоянии, ему проведена операция.
Ранее сообщалось, что в Москве во время преследования со стороны полицейских водитель врезался в патрульную машину ДПС.