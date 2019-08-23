В Москве водитель автомобиля протаранил машину ДПС
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- © Агентство городских новостей «Москва»
«Сегодня около 02:00 автомобилист проигнорировал требования инспекторов ДПС об остановке. В ходе преследования нарушитель совершил столкновение с патрульной машиной», — приводит Интерфакс сообщение столичного управления ГИБДД.
В результате столкновения пострадал пассажир легкового автомобиля. Водитель автомобиля задержан.
По предварительным данным, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей.