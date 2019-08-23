В Москве водитель автомобиля протаранил машину ДПС

Короткая ссылка
В Москве во время преследования со стороны полицейских водитель врезался в патрульную машину ДПС.
В Москве водитель автомобиля протаранил машину ДПС
  • Архивное фото
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Сегодня около 02:00 автомобилист проигнорировал требования инспекторов ДПС об остановке. В ходе преследования нарушитель совершил столкновение с патрульной машиной», — приводит Интерфакс сообщение столичного управления ГИБДД.

В результате столкновения пострадал пассажир легкового автомобиля. Водитель автомобиля задержан.

По предварительным данным, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить