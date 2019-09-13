Эксперты из Японии в сфере утилизации отходов прибыли на Кунашир

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Группа японских экспертов в сфере утилизации отходов прибыла на Кунашир, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
Эксперты из Японии в сфере утилизации отходов прибыли на Кунашир
  • РИА Новости
  • © Андрей Шапран

«Теплоход с группой японских экспертов прибыл в южно-курильский морской порт», — рассказал он.

Ранее исполняющий обязанности главы генерального консульства Японии на Сахалине Ясухико Симидзу сообщал, что на консультационных встречах с российской стороной японские специалисты и бизнесмены обсудят вопрос утилизации отходов и создание соответствующей инфраструктуры на южных Курилах.

В начале сентября стало известно, что компания из группы компаний Hitachi Zosen построит в Московской области мусоросжигательный завод. Как сообщал телеканал «360», предприятие появится в 2021 году в Воскресенском городском округе.

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