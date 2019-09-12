В Москве пресекли работу незаконной оружейной мастерской

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В столице пресекли работу незаконной оружейной мастерской, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
В Москве пресекли работу незаконной оружейной мастерской
  • © ГУ МВД России по г. Москве

В результате оперативно-разыскных мероприятий в одной из квартир на улице Борисовские Пруды изъяты и направлены на экспертизу предметы, похожие на автомат АКС-74У, гладкоствольное ружьё ИЖ-12, травматический пистолет Стечкина, 115 запалов гранат, 315 пуль и 140 гильз.

Задержан 31-летний мужчина. Он находится под подпиской о невыезде.

Также заведено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пресекли работу мастерской по ремонту огнестрельного оружия.

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