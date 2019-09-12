В Севастополе рассказали о ходе реконструкции причала в Троицкой бухте
- РИА Новости
«Мы планируем сдать объект в срок, в декабре этого года», — заявил и. о. директора департамента капстроительства Даниил Кирилкин.
По его словам, у города есть ежедневная потребность в перевозках пассажиров между северной и южной частями, и причальные сооружения должны отвечать соответствующим требованиям.
Площадь реконструируемого участка — почти 380 кв. метров.
Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о планах по благоустройству дворов и площадей в 2019 году.