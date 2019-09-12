В Севастополе рассказали о ходе реконструкции причала в Троицкой бухте

В Севастополе рассказали о ходе реконструкции причала №65 в Троицкой бухте. Строительно-монтажные работы идут в соответствии с графиком, есть небольшое опережение. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«Мы планируем сдать объект в срок, в декабре этого года», — заявил и. о. директора департамента капстроительства Даниил Кирилкин.

По его словам, у города есть ежедневная потребность в перевозках пассажиров между северной и южной частями, и причальные сооружения должны отвечать соответствующим требованиям.

Площадь реконструируемого участка — почти 380 кв. метров.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о планах по благоустройству дворов и площадей в 2019 году.