В Севастополе рассказали о ходе реконструкции причала в Троицкой бухте

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В Севастополе рассказали о ходе реконструкции причала №65 в Троицкой бухте. Строительно-монтажные работы идут в соответствии с графиком, есть небольшое опережение. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
В Севастополе рассказали о ходе реконструкции причала в Троицкой бухте
  • РИА Новости

«Мы планируем сдать объект в срок, в декабре этого года», — заявил и. о. директора департамента капстроительства Даниил Кирилкин.

По его словам, у города есть ежедневная потребность в перевозках пассажиров между северной и южной частями, и причальные сооружения должны отвечать соответствующим требованиям.

Площадь реконструируемого участка — почти 380 кв. метров.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о планах по благоустройству дворов и площадей в 2019 году.

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