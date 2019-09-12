В Удмуртии изъяли более 21,5 тысячи боеприпасов с начала года
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.
Также выявлено 214 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
Как напомнили в полиции, с 2007 года можно сдать незаконно хранящееся оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства на возмездной основе в любое подразделение органов внутренних дел по месту жительства, чтобы избежать уголовной ответственности.
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