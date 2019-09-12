В Удмуртии изъяли более 21,5 тысячи боеприпасов с начала года

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В Удмуртии изъяли более 21,5 тыс. боеприпасов, свыше девяти килограммов взрывчатых веществ и 100 единиц оружия с начала 2019 года.
В Удмуртии изъяли более 21,5 тысячи боеприпасов с начала года
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

Также выявлено 214 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Как напомнили в полиции, с 2007 года можно сдать незаконно хранящееся оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства на возмездной основе в любое подразделение органов внутренних дел по месту жительства, чтобы избежать уголовной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пресекли работу мастерской по ремонту огнестрельного оружия.

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