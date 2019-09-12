Эксперт прокомментировал сообщения о росте смертности от отравления алкоголем в России

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Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о росте смертности от отравления спиртным в России.
Эксперт прокомментировал сообщения о росте смертности от отравления алкоголем в России
  • © Caro / Bastian
  • globallookpress.com

«С 2005 года мы наблюдали тенденцию по снижению смертности, это было вызвано тем, что спиртосодержащие жидкости обложили акцизами, а к денатурации технических спиртов были приняты жёсткие требования», — заявил он.

По его словам, смертность упала с 46 тыс. до 7-7,5 тыс. случаев в год.

Как отметил Шапкин, теперь ситуация изменилась, и произошло увеличение почти на 20%. Он не исключил, что в следующем году снова будет рост.

Ранее Центр разработки национальной алкогольной политики обнародовал данные из Единого госреестра записей актов гражданского состояния, из которых следует, что смертность от алкоголя в России выросла примерно на 15% по сравнению с первыми семью месяцами 2018 года.

ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания.

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